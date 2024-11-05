Гонорары советских и российских актеров сравнили

«КП»: современные российские актеры получают больше культовых советских артистов

Современные российские актеры в среднем получают зарплаты выше, чем их советские коллеги. Об этом сообщает kp.ru («КП»).

Согласно данным исследования, которое провели журналисты, культовый артист Олег Янковский мог одной ролью (например, в фильме «Тот самый Мюнхгаузен») заработать 3800 рублей за все съемочные дни, тогда как гонорары его внука, популярного актера Ивана Янковского начинаются от 300 тысяч за одну смену. Если сопоставлять эти суммы в пересчете на сегодняшний день, то младший Янковский, снявшись в одном проекте, может приобрести новую машину «Москвич», а его знаменитый дедушка заработал бы лишь на половину «Москвича — 2140».

Больше всех среди советских легенд кино, чьи гонорары удалось узнать журналистам издания, зарабатывал звезда «Двенадцати стульев» Сергей Филиппов, который за свою роль в фильме Гайдая получил 6275 рублей при среднемесячной зарплате в СССР 1971 года в 125 рублей.

В топе также оказались Арчил Гомиашвили (6120 рублей), Александр Демьяненко (5220 рублей), Юрий Никулин (5188 рублей). Среди наших современников, по информации издания, у целой группы артистов гонорары начинаются от 600 тысяч рублей. В этом списке Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Александр Петров.

Ранее стало известно, что Министерство культуры прогнозирует крупные сборы российским прокатчикам в новогодние праздники.