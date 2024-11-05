Ким Кардашьян обругали в сети из-за выхода в свет с крестом принцессы Дианы

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Ким Кардашьян из-за выхода в свет с крестом принцессы Дианы. На соответствующие комментарии в соцсети X обратило внимание издание Daily Mail.

44-летняя бизнесвумен посетила гала-вечер LACMA Art + Film Gala 2024 в Лос-Анджелесе, США. Для мероприятия знаменитость выбрала облегающее белое платье с частично обнажающим грудь глубоким декольте и пиджак, который она приспускала с плеч во время позирования перед фотографами. Кроме того, для своего образа Кардашьян надела колье с крестом Attallah Cross производства бренда Garrard, украшенное множеством аметистов и бриллиантов. Известно, что данное ювелирное изделие ранее принадлежало принцессе Диане.

Юзеры не оценили образ предпринимательницы, назвав его неуместным. «Она превратила это во что-то вульгарное», «У нее хватило наглости надеть его с этим платьем», «Если вы собираетесь носить такой священный религиозный символ, то хотя бы носите его с некоторым шиком, как это делала Диана. Проявите хоть немного уважения», «Грудь, практически выпирающая наружу, и огромное ожерелье с крестом — это так безвкусно», «Носить крест, обнажая грудь. Странный выбор, Ким», — высказывались они.

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