Подозреваемого в избиении до смерти российского хоккеиста Торточакова в пабе задержали

В Хакасии поймали подозреваемого в избиении до смерти нападающего «Металлурга»

В Хакасии задержали подозреваемого в избиении до смерти 37-летнего нападающего Артема Торточакова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, следствие считает, что мужчина несколько раз ударил хоккеиста по голове руками и ногой. Сначала они дрались в пабе, а затем продолжили на пересечении улиц Дружбы Народов и Кати Перекрещенко. Торточакова госпитализировали. Позже в больнице он не выжил в результате черепно-мозговой травмы.

По информации Mash Siberia, ЧП произошло в ночь с 3 на 4 ноября в пабе «Лимерик», расположенного в Абакане. Там хоккеист поссорился с другим посетителем. Их вывели на улицу.

Ранее сообщалось, что хоккеисты-любители подрались с командой Федеральной службы безопасности (ФСБ) России во время игры.