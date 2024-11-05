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11:46, 5 ноября 2024Бывший СССР

Президент Киргизии наградил Эрдогана высшей наградой республики

Президент Киргизии Жапаров наградил Эрдогана высшей наградой республики
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Киргизии Садыр Жапаров наградил президента Турции Тайипа Эрдогана высшей государственной наградой республики — орденом «Манас» первой степени. Об этом сообщает РИА Новости.

Орден был торжественно вручен во время встречи лидеров в новом здании администрации президента «Ынтымак Ордо» в Бишкеке. По словам Жапарова, орден вручен за большой вклад Эрдогана в углубление отношений Киргизии и Турции.

Орден "Манас" первой степени является высшей наградой Киргизии. Им награждают за выдающийся вклад в защиту и укрепление страны и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, интеллектуального и духовного потенциала государства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киргизию на встречу с руководством республики. Сообщается, что стороны подпишут ряд документов для укрепления отношений.

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