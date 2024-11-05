Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:31, 5 ноября 2024Забота о себе

Россиянам назвали один секрет ухода за кожей осенью

Химик Ткаченко призвала отказаться от агрессивных средств для умывания осенью
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Christin Hume / Unsplash

Осенью кожа лица нуждается в более бережном и тщательном уходе, рассказала химик-косметолог, основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала один секрет ухода за кожей в холодное время года.

Осенью и зимой Ткаченко призвала отказаться от агрессивных средств для умывания. «С наступлением первых холодов кожа не так быстро вырабатывает себум, поэтому она нуждается в более деликатных продуктах. Желательно использовать косметику с кремовой текстурой, например, пенки, молочко», — посоветовала она. Лучше, если в состав очищающих средств будут входить такие компоненты, как сквалан, Д-пантенол и гиалуроновая кислота, уточнила специалистка.

Ткаченко также рекомендовала не наносить на кожу термальную воду в холодное время года. Это средство незаменимо в жаркие дни, но осенью и зимой оно может навредить.

Материалы по теме:
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

В холода стоит добавить в уход питательные кремы, которые интенсивно питают кожу лица, рекомендовала химик. Еще один совет Ткаченко — использовать в осенний период поверхностные домашние пилинги, которые помогут восстановить тон и микрорельеф кожи и избавят от приобретенной за лето пигментации. Также прекрасным дополнением в уходе станут маски, добавила она.

Тканевые маски дают хороший эффект увлажнения, отбеливают и хорошо помогают справиться с высыпаниями, достаточно интенсивно питая кожу лица. Кремовые маски можно использовать, когда нужно получить как можно больше увлажнения или питания сразу, например, когда кожа побывала в экстремальных условиях — на холоде в ветреный день

Наталья Ткаченкохимик-косметолог

Ранее Ткаченко успокоила боящихся силиконов в косметике людей. По ее словам, вокруг этого компонента, входящего в состав многих средств для лица, волос и тела, сложилось очень много не соответствующих действительности догадок и мифов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США стартовали 60-е выборы президента. Какие шансы на победу у Трампа и Харрис?

      Суд отклонил иск москвича о взыскании выигрыша в лотерее

      Cозвонившийся с Путиным россиянин увидел летящую ракету

      Пьяный россиянин угрожал росгвардейцам катаной и пойдет под суд

      В России захотели пересмотреть сумму выплат военным в зависимости от тяжести ранений

      Малые ядерные реакторы оказались полезны в борьбе с потеплением

      В Молдавии вступили в силу поправки о евроинтеграции

      Живущий в США комик пожаловался на дороговизну одного вида услуг в стране

      МИД Армении заявил об угрозах посла Азербайджана армянскому коллеге

      Помощница Михалкова стала жертвой мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше