Турист снял виллу с друзьями на Крите и был найден в сауне без признаков жизни

Creta Live: на Крите туриста нашли без признаков жизни в сауне на вилле

На Крите немецкого туриста нашли без признаков жизни в сауне. Об этом сообщил местный портал Creta Live.

По данным источника, 33-летний мужчина проводил отпуск с 10 друзьями, они вместе сняли виллу в городе Ретимно. Утром 1 ноября путешественника нашли в сауне, он уже не дышал.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать падение, однако точную причину определит судебно-медицинская экспертиза. Местные правоохранители проводят расследование, они вызывали на допрос приятелей немца.

Ранее в Таиланде туристка напилась с мужем в отеле и упала с балкона на припаркованный автомобиль. Женщину доставили в больницу.