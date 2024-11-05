Украинская журналистка рассказала об «охоте Зеленского на адвокатов»

Украинская журналистка Панченко: Зеленский начал охоту на адвокатов

Президент Украины Владимир Зеленский «начал охоту на адвокатов» на территории страны. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в сети X.

«Комиссары Зеленского начали похищать и пытать адвокатов в Украине. Они заставляют украинцев воевать, даже не зная их прав», — написала журналистка.

По ее словам, некоторые из адвокатов сидят в тюрьме, некоторые скончались, а другие журналисты, помимо самой Панченко, проводят расследование.

Ранее Панченко заявила, что Зеленский перевел в штурмовые отряды зенитчиков систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Журналистка отмечала, что так Украина вскоре может остаться без противовоздушной обороны.