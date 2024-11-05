Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 5 ноября 2024Бывший СССР

Украинская журналистка рассказала об «охоте Зеленского на адвокатов»

Украинская журналистка Панченко: Зеленский начал охоту на адвокатов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «начал охоту на адвокатов» на территории страны. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в сети X.

«Комиссары Зеленского начали похищать и пытать адвокатов в Украине. Они заставляют украинцев воевать, даже не зная их прав», — написала журналистка.

По ее словам, некоторые из адвокатов сидят в тюрьме, некоторые скончались, а другие журналисты, помимо самой Панченко, проводят расследование.

Ранее Панченко заявила, что Зеленский перевел в штурмовые отряды зенитчиков систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Журналистка отмечала, что так Украина вскоре может остаться без противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о переговорах с Украиной

      Российская школьница пришла в гости к подруге и получила удар ножом в грудь от ее матери

      На встрече с Путиным заметили посла в перьях

      В России назвали выборы в США необычными и предрекли стране беспорядки

      Милош Бикович объяснил нежелание делиться подробностями личной жизни

      В Белоруссии заявили о подготовке НАТО к вооруженному противостоянию с Россией

      Российский стилист назвал самые модные мужские джинсы

      Китай после долгого перерыва выпустит долларовые облигации

      Силовики задержали россиянина за попытку расправы над знакомым в 90-е

      Россияне подружились после драки на пункте выдачи заказов и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше