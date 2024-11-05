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16:57, 5 ноября 2024Культура

В Госдуме поддержали протест Цискаридзе против завышенных цен на билеты в театр

Депутат Драпеко выступила за расширение гибкой ценовой политики в театрах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Цены на билеты во многих театрах сейчас не являются обоснованными с экономической точки зрения. Об этом заявила в беседе с «Ридусом» первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

Так она прокомментировала выступление артиста балета Николая Цискаридзе против завышенных цен на билеты в российских театрах.

«Экономика театра говорит, что обычный театр с труппой и постоянным музыкальным сопровождением не может окупаться. Поэтому мы ежегодно выделяем в бюджете России достаточно большие деньги на содержание государственных театров. При этом налоги у нас в основном платят небогатые граждане», — заявила Драпеко.

Она добавила, что если посмотреть, с кого сейчас в наибольшем количестве собирается НДФЛ, то можно сделать вывод — основные налогоплательщики в театр попасть не могут.

В связи с этим Драпеко выступила за расширение практики гибкой ценовой политики в театрах. По ее мнению, нужно оставить как дорогие места в первых рядах и ложах, так и скидочные и льготные билеты.

Ранее Николай Цискаридзе заявил, что цена на билет в театр, сопоставимая со средним окладом, является ненормальной. Народный артист России отметил, что, по его мнению, из-за ценовой политики сегодня театры могут посещать только состоятельные люди. Он рассказал, что, когда был артистом Большого театра, зал всегда был полон.

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