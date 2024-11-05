В Минобороны России сообщили о потере Киевом десятков радиоактивных источников

Глава войск РХБЗ Кириллов: Киев потерял 68 источников ионизирующего излучения

Киев потерял десятки источников ионизирующего излучения. Об этом во время брифинга сообщил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

По словам Кириллова, суммарно Киев потерял 68 таких радиоактивных источников. В своем заявлении он отталкивался от доклада секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Литвиненко премьер-министру Денису Шмыгалю.

«Сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области», — рассказал Кириллов и отметил, что Литвиненко характеризовал происшествие как радиационную аварию.