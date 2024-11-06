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21:33, 6 ноября 2024Мир

Американский миллиардер поздравил Трампа с «решительной победой»

Миллиардер Безос поздравил Трампа с выдающимся политическим возвращением
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Свой пост он опубликовал в соцсети X.

«Поздравляем нашего 45-го, а теперь и 47-го президента с выдающимся политическим возвращением и решительной победой», — написал Безос. Он пожелал Трампу успехов в «руководстве и объединении Америки».

Выборы главы государства прошли в США 5 ноября. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020-м победил республиканец, миллиардер Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря, а инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

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