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13:31, 6 ноября 2024Россия

Глава СПЧ высказался о «закутанных с ног до головы» женщинах

Глава СПЧ Фадеев: в РФ нет традиции укутывать женщин в темное с ног до головы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В России нет традиции укутывать женщин в темное с ног до головы. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

6 ноября в Совфеде открылась выставка «Традиционные женские образы в России». По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это не просто предметы одежды, а произведения народного искусства. Она предложила оцифровать экспозицию и направить во все школы.

Фадеев, в свою очередь, обратил внимание, что на выставке не представлена темная одежда, покрывающая женщину с ног до головы. «Я здесь не вижу примеров такой темной одежды. Я вижу яркую, красивую одежду. Причем самые разные регионы нашей страны — и Поволжье, и Кавказ, и Сибирь. Одежда разная, но она вся красивая, она вся великолепная», — сказал он.

По словам Фадеева, традиция полностью закрытой одежды пришла извне. «Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь, традиции многих народов России, которые здесь жили столетиями, тысячелетиями. И это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция?» — заключил он.

В мае Фадеев предложил ввести в России запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора, который закрывает все лицо, кроме глаз. Чиновник рассуждал о факторах, повышающих риски экстремизма.

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