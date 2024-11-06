Магазины во Внуково начали проверять из-за цен на воду

ФАС проверяет магазины во Внуково из-за цен на воду

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверяет магазины на территории аэропорта Внуково из-за цен на воду. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о торговых точках в зоне международных вылетов.

В письме к ФАС говорится, что бутылка воды там стоит минимум 150 рублей. В то время как цена на аналогичную воду такого же объема в магазинах вне аэропорта варьируется от 30 до 70 рублей.

Обращение поступило от ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Там уверены, что цены завышены, и может иметь место монопольный сговор среди продавцов.

В свою очередь представители пресс-службы аэропорта отметили, что площади сдаются в аренду и задача по контролю за ценами лежит на надзорных органах, а не на аэропорте, отмечает «Коммерсантъ».