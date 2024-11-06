Медведчук заявил о расположении Украины на исторически русских землях

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что территории, на которых находится современная Украина, являются исторически русскими. Об этом он написал в статье на aif.ru.

Медведчук заявил о расположении Украины на исторически русских землях и подчеркнул, что украинское государство там не существовало. Он напомнил, что разделение на русских и украинцев отсутствовало, «когда Русь была разделена между Золотой Ордой и Западом в лице Польско-Литовского княжества».

«Важно повторить, что когда мы говорим, что современная Украина находится на исторически русских землях, то это не значит, что украинцы живут на чужой земле», — отметил он.

Ранее Медведчук пожелал исчезновения с любых границ диктатуры президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, страны Запада неверно ставят вопрос о границах Украины.