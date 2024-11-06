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15:35, 6 ноября 2024Бывший СССР

На Украине попросили Трампа помочь переизбраться Верховной Раде

Депутат Рады попросил Трампа помочь переизбрать парламент
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетВыборы президента США 2024
Александр Корниенко

Александр Корниенко. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко попросил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа переизбрать украинский парламент, передает «Страна.ua».

«Мы очень хотели бы, чтобы американские политики все, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая Конгрессом, Сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться», — рассказал Корниенко.

По его словам, для реализации необходимо закончить конфликт на территории Украины, поскольку во время военного положения на территории страны нельзя проводить выборы.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он добавил, что ожидает эпоху сильных США под руководством Трампа и рассчитывает на дальнейшую поддержку Украины от двух партий.

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