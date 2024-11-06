На Украине попросили Трампа помочь переизбраться Верховной Раде

Депутат Рады попросил Трампа помочь переизбрать парламент

Заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко попросил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа переизбрать украинский парламент, передает «Страна.ua».

«Мы очень хотели бы, чтобы американские политики все, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая Конгрессом, Сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться», — рассказал Корниенко.

По его словам, для реализации необходимо закончить конфликт на территории Украины, поскольку во время военного положения на территории страны нельзя проводить выборы.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он добавил, что ожидает эпоху сильных США под руководством Трампа и рассчитывает на дальнейшую поддержку Украины от двух партий.