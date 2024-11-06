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20:33, 6 ноября 2024Забота о себе

Названа польза цельнозерновых каш для здоровья

Диетолог Джутова: цельнозерновые каши полезны для сердца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: guys_who_shoot / Shutterstock / Fotodom  

Цельнозерновые каши помогают стабилизировать уровень сахара в крови, что снижает вероятность резких приступов голода, рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова. В беседе с РИАМО она рассказала, что это полезно для людей, которые следят за весом, и тех, у кого бывают колебания сахара в крови.

В число таких каш Джутова включила овсяную, гречневую и пшенную. В них содержится много клетчатки, которая улучшает пищеварение и помогает снизить уровень «плохого» и повысить уровень «хорошего» холестерина. Это, по ее словам, способствует снижению риска заболеваний сосудов и сердца.

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Цельнозерновые каши также снижают риск развития диабета второго типа и помогают контролировать вес, отметила Джутова. При этом витамины и минералы, которые содержатся в таких кашах, полезны для иммунной системы, говорит диетолог. «Эти витамины и клетчатка не только помогают насыщению, но и оказывают благотворное влияние на организм, поддерживая его здоровье», — резюмировала специалистка.

Ранее Джутова рассказала, что суши и роллы с красной рыбой благотворно влияют на нервную систему и способствуют укреплению иммунитета. Она объяснила, что рыба богата полезными жирными кислотами, белком, фосфором, натрием, цинком, селеном, витаминами А, Е, D и группы В.

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