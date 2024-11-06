Названы способы сэкономить при покупке квартиры

Эксперт Самотойлов: при покупке жилья важно учесть дополнительные расходы

При покупке жилья важно учесть дополнительные расходы, которые выходят за рамки стоимости квартиры. Способы сэкономить на приобретении недвижимости «Ленте.ру» назвал менеджер отдела продаж ЖК «Химки Тайм» Александр Самотойлов.

Эксперт напомнил, что в дополнительные расходы могут войти в том числе госпошлина на регистрацию права собственности, услуги нотариуса при приобретении жилья в совместную собственность, а также комиссия за выдачу кредита, которую взымают некоторые банки.

Если речь идет о покупке квартиры без отделки, расходы на ремонт составят значительную часть бюджета. В целях экономии Самотойлов рекомендует заранее продумать объем необходимых работ и составить смету на материалы и услуги. В бюджет стоит также включить покупку мебели, бытовой техники и осветительных приборов. Кроме того, эксперт советует создать резервный фонд, чтобы защититься от неожиданных трат, таких как рост цен на материалы.

Снизить долговую нагрузку на семейный бюджет поможет правильный выбор ипотечной программы. По словам Самотойлова, лучше всего ориентироваться на размер ежемесячного платежа — он не должен превышать 30-35 процентов от дохода семьи. Обратить внимание также следует на процентную ставку, комиссии и возможность досрочного погашения.

Ранее сообщалось, что новостройки в Москве стали менее доступными. За год новые квартиры в столице подорожали на 21,5 процента.