Премьер Грузии поздравил Трампа с победой на выборах

Кобахидзе: победа Трампа поможет перезагрузить отношения Грузии и США

Победа Дональда Трампа на выборах президента США поможет перезагрузить отношения Вашингтона с Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в социальной сети X.

Он также поздравил Трампа с победой и отметил, что его лидерство улучшит мир в глобальном понимании.

«Поздравляю Дональда Трампа с его заслуженной победой на выборах. Я уверен, что лидерство президента Трампа улучшит мир в глобальном понимании, а также поможет перезагрузке отношений между США и Грузией», — отметил политик.

Утром 6 ноября Fox News сообщил, что, по предварительным данным, Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Телеканал отметил, что для победы ему было необходимо набрать 270 голосов.