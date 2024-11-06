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11:43, 6 ноября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии поздравил Трампа с победой на выборах

Кобахидзе: победа Трампа поможет перезагрузить отношения Грузии и США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах президента США поможет перезагрузить отношения Вашингтона с Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в социальной сети X.

Он также поздравил Трампа с победой и отметил, что его лидерство улучшит мир в глобальном понимании.

«Поздравляю Дональда Трампа с его заслуженной победой на выборах. Я уверен, что лидерство президента Трампа улучшит мир в глобальном понимании, а также поможет перезагрузке отношений между США и Грузией», — отметил политик.

Утром 6 ноября Fox News сообщил, что, по предварительным данным, Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Телеканал отметил, что для победы ему было необходимо набрать 270 голосов.

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