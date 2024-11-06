Названы первые последствия для рынков после победы Трампа

Инвестаналитик Суверов: рынки при Трампе вырастут, но цены на нефть могут упасть

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в любом случае приведет к росту на американском фондовом рынке, потому что она частично устранит неопределенность. Об этом «Ведомостям» рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По его мнению, выгоду должны получить финансисты, потому что избранный президент обещает снижение налогов, что положительно скажется на экономике, и дерегулирование банков.

В то же время одним из первых последствий может стать снижение нефтяных котировок, потому что от Трампа ждут послаблений для нефтяной промышленности США. Даже при действующим президенте США Джо Байдене американские нефтяники рекордно нарастили добычу и фактически свели на нет усилия ОПЕК+ по поддержанию цен на нефть. Новые преференции для сырьевых компаний могут усилить тенденцию и увеличить предложение на рынке при слабом спросе.

Технологический сектор, скорее всего, предпочел бы президента от Демократической партии, но так как основным двигателем в последнее время являются инвестиции в искусственный интеллект (ИИ), то политика может оказать меньшее влияние.

Высокая вероятность проблем на китайском рынке, потому что Трамп грозит повысить пошлины на китайские товары и придать новый импульс торговой войне. С учетом сложного состояния экономики КНР неопределенность в этом направлении нарастает. Также республиканец может пойти на обострение отношений с Евросоюзом, а это ударит по европейскому фондовому рынку.

Что касается России, то надежды на Трампа связаны с быстрым решением украинского конфликта, на фоне чего индекс Мосбиржи перешел к росту. Впрочем, накануне вступления в должность в первый раз республиканец обещал решить проблему КНДР и окончательно разобраться с палестино-израильским конфликтом. В обоих случаях Трамп, столкнувшись с тем, что его методы не работают, потерял интерес к проблеме.

Кроме того, проблемы Китая и падение цен на нефть могут значительно навредить ситуации на российском фондовом рынке даже с прекращением активной фазы боевых действий.