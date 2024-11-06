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11:04, 6 ноября 2024Экономика

Россияне массово расхотели покупать один вид товаров для дома

Спрос на ванны в России упал на 28 процентов из-за желания сэкономить место
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В октябре россияне массово расхотели покупать ванны — спрос на этот вид товаров для дома упал на 28 процентов. Такие данные приводят эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в своем исследовании, пишут «Известия».

При этом на душевые уголки и кабины спрос вырос на 60 и 100 процентов соответственно. Это связано с желанием россиян сэкономить место в ванной комнате, пояснили специалисты. Спрос на унитазы тоже увеличился — ими россияне интересовались на 28 процентов чаще. Активнее всего такую сантехнику обновляли жители Самары (плюс 118 процентов), Челябинска (плюс 106 процентов), Перми (плюс 44 процента) и Волгограда (плюс 42 процента).

Кроме того, на 13 процентов повысился интерес россиян к гигиеническим душам. Чаще других ими оборудовали ванные комнаты самарцы (плюс 300 процентов), казанцы (плюс 133 процента), пермяки (плюс 50 процентов) и нижегородцы (плюс 33 процента).

Ранее россияне принялись скупать предметы декора для дома — в сентябре спрос на эту категорию товаров сильно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Лидером стали вазы — интерес к ним подскочил на 200 процентов.

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