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14:18, 6 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина отправили в СИЗО за поджог супруги во время конфликта

Жителя Ногинска арестовали за поджог супруги во время конфликта в общежитии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу жителя Ногинска, который поджег супругу во время конфликта в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») Уголовного кодекса РФ. Сейчас он находится в СИЗО.

По данным следствия, все произошло в воскресенье, 3 ноября. Между супругами возник спор на бытовой почве, в ходе которого мужчина облил жену бензином и поджег.

Потерпевшая получила термические ожоги всего тела. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение, но врачи не смогли ее спасти.

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