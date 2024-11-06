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13:51, 6 ноября 2024Экономика

Сбер оценил долю утекших данных россиян

В открытом доступе находятся персональные данные около 90 % взрослых россиян
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В результате утечек информации в открытом доступе уже находятся персональные данные около 90 процентов взрослых граждан России. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов, его слова приводит РБК.

Кузнецов уточнил, что в открытом доступе сейчас находится порядка 3,5 миллиарда строк. Основным источником утечек называют интернет-магазины и медицинские учреждения, а не кредитные организации, как принято было считать. По словам Кузнецова, пик утечек пришелся на 2023 год, в 2024-м ситуация стала меняться. Он добавил, что мошенники все равно продолжают красть у россиян деньги: в текущем году граждане могут потерять порядка 250 миллиардов рублей. А общий ущерб экономике за два года может составить триллион рублей, если ситуация не изменится.

Ранее стало известно, что с начала года россияне получали по 20 миллионов мошеннических звонков в сутки. Половина из них — через мессенджеры. Вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь говорил, что Сбер с 2020 года ведет мониторинг утечек персональных данных, которые появляются в приватных каналах и публичном поле. Банку известно более 1000 источников информации, в которых хранится более 3 миллиардов записей о гражданах России.

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