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22:01, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

Собчак призвала Россию готовиться к «жесткому ультиматуму» Трампа

Собчак: после победы Трамп поставит России жесткий ультиматум по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

После победы на выборах Дональд Трамп поставит «жесткий ультиматум» России по конфликту на Украине. Такое мнение высказала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она призналась, что недоумевает, почему в России обрадованы таким исходом выборов. «Трамп непрост, и его "закончу войну за неделю" — это значит жесткий ультиматум и России, и Украине», — считает она.

При этом, отметила Собчак, российская сторона может отказаться выполнять требования политика. Она подчеркнула, что думать о последствиях такого шага не хочется.

Ранее издание The Hill сообщило, что Трамп после победы может пригрозить России расширением поддержки Киева и «разрушительной экономической войной» для завершения конфликта на Украине. Отмечалось, что политик также может вынудить украинскую сторону сесть за стол переговоров, используя в качестве рычага давления помощь со стороны США.

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