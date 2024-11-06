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15:13, 6 ноября 2024Моя страна

Таинственные захоронения нашли в российском городе

В Севастополе обнаружены редкие захоронения римских легионеров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В ходе археологических раскопок в Севастополе обнаружены редкие захоронения, которые могли принадлежать римским легионерам. Об этом сообщает ТАСС.

Раскопки вели специалисты Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН на территории Южного пригорода древнего Херсонеса. Начальник экспедиции Михаил Матросов рассказал, что был исследован участок некрополя погребениями римского времени, совершенными по обряду кремации и ингумации.

По его словам, два захоронения, вероятно, принадлежали римским воинам. На участке также нашли захоронения по обряду кремации, выполненные в урнах, в качестве которых использовались керамические сосуды.

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