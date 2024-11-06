В ЕС оценили выгоду от победы Трампа

Депутат ЕП Мариани: победа Трампа заставит ЕС пересмотреть зависимость от США

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США заставит ЕС пересмотреть свою зависимость от США и позволит создать новый баланс сил в международных отношениях. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани, сообщает РИА Новости.

«Европа должна увидеть в этих выборах возможность для наших стран поставить под сомнение нашу вассальную зависимость от США. Это должно позволить нам освободиться от американского контроля, поскольку Трамп в любом случае заставит нас это сделать, и найти свой [собственный] голос в поддержку независимости и автономии [от Вашингтона]... Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США — отличная новость для демократии и патриотов всего мира», — заявил депутат.

По предварительным результатам, Трамп одержал победу на выборах, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря, а инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.