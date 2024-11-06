В Кремле назвали вещь важнее победы Дональда Трампа

Пресс-секретарь Путина Песков: для РФ атомный ледокол «Чукотка» важнее Трампа

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал вещь, которая для страны является более важной, чем победа Дональда Трампа на выборах в США — спущенный на воду атомный ледокол «Чукотка». Слова Пескова приводит ТАСС.

По словам Пескова, испытывать эмоции от победы Трампа должны сами граждане США.

«Я никак не отношусь к победе Трампа. Честное слово. У нас своя повестка дня. Мы сегодня спустили ледокол Арктика на воду. Это для нас важнее», — заявил представитель Кремля.

Ранее 6 ноября Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», построенного на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. В речи по случаю спуска «Чукотки» Путин подчеркнул, что от укрепления ледокольного флота зависит освоение российской Арктики.