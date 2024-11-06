В Минфине предостерегли от печатания новых денег в России

Силуанов: печатание новых денег приведет к высокой инфляции в России

Печатание новых денег приведет к высокой инфляции в России. От такой ситуации в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» предостерег глава Министерства финансов Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

По словам министра, план «напечатаем и будем хорошо жить» не проходит.

«Сделаем больше денег, будет больше инфляция. Выпустим больше денежных знаков, а товаров больше не произведем, в этом случае те же самые товары будут дороже. Вот это нам не нужно», — объяснил он.

По словам главы Минфина, ведомство делает все, чтобы снизить инфляцию в стране. Несмотря на то что текущие темпы роста цен не совсем устраивают ведомство, сейчас рост цен стабилен.

Также Силуанов отметил, что доля наличных денег и расчетов будет сокращаться, но в целом этот формат расчетов будет сохраняться.

«Деньги наличные, возможно, скоро уйдут, мы стараемся постепенно переводить все в безналичный формат, это прозрачность», — отметил министр.

Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков отметил, что печатание денег является одним из факторов, из-за которых растут риски хранения резервов в долларах и евро. По его словам, даже в развивающихся странах долговые проблемы часто вызваны денежно-кредитной политикой в развитых государствах. При этом у Международного валютного фонда (МВФ) есть компетенции и возможности этот вопрос поднять.