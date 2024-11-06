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09:30, 6 ноября 2024Бывший СССР

В одной из сорванных операций ВСУ увидели британский почерк

Рогов: в сорванной операции ВСУ по захвату ЗАЭС прослеживается британский почерк
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В сорванной российскими военными операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прослеживается британский почерк. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В разработке операции по захвату Запорожской АЭС слишком отчетливо прослеживается британский почерк. Именно британские спецслужбы специализируются на форсировании водных преград и захвате стратегических объектов повышенной опасности», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что украинские военные пока не в состоянии планировать настолько дерзкие и рискованные операции. Он также добавил, что ВСУ видят в ЗАЭС исключительно плацдарм для ведения боевых действий против России, а ядерный объект необходим украинским властям, чтобы шантажировать европейское сообщество.

Ранее, 5 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская армия предприняла попытку захвата ЗАЭС. В ходе атаки ВСУ планировали применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотные комплексы.

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