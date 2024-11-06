Видео о продаже в России украинского масла оказалось снято в Дубае

В соцсетях распространилась информация о том, что сливочное масло, которое ОАЭ начали поставлять в Россию, якобы произведено на Украине. Эти данные не подтвердились.

«Объединенные Арабские Эмираты действительно начали помогать России со сливочным маслом. Однако оно оказалось не арабским, а украинским», — написало издание Obozrevatel.ua.

К публикации было прикреплено видео, в котором некая женщина показывает пачку сливочного масла и демонстрирует, что, согласно информации на упаковке, оно произведено на Украине. «О каком сливочном масле говорят, что ОАЭ будет помогать, если вот мы покупаем масло, а оно сделано на Украине? Здесь немецкое масло продается, украинское. О каком своем масле тут может идти речь?» — говорит она.

В действительности видео, на основе которого СМИ заявили о поставках в Россию украинского масла, было снято не в России. Ролик выложила в TikTok русскоговорящая жительница Дубая, в нем она рассуждала об ассортименте масла, представленного в супермаркетах в ОАЭ. «Откуда тут столько масла, чтоб обеспечивать РФ, если тут в магазинах по большей части импортное масло из Европы и Украины?» — отметила она в описании к ролику.

Россельхознадзор назвал фейковой информацию о ввозе в Россию масла с Украины. «Поступившее в Россию сливочное масло из ОАЭ произведено на территории этой же страны, что подтверждается ветеринарными сопроводительными документами, сертификатом происхождения товаров, а также маркировочными этикетками на упаковке и иными товаросопроводительными документами. Ввозимое в Россию из ОАЭ сливочное масло поступает объемом по 20 кг только для дальнейшей переработки», — пояснили в ведомстве.

Сообщения о том, что в Россию под видом производимого в ОАЭ сливочного масла якобы поставляют украинское, распространились преимущественно в соцсетях и каналах в Telegram. Многие СМИ при этом выдали опровержение этих данных (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».