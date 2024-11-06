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10:24, 6 ноября 2024Силовые структуры

Воюющего в ВСУ американца заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии

В ДНР заочно осужден к 14 годам наемник из США Оффенбекер, воюющий в ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера, воюющего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) против Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Иностранец признан виновным в совершении преступления по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Суд установил, что Оффенбекер — уроженец американского города Мидленд. Бывший морпех приехал на Украину, где вступил в Интернациональный легион ВСУ. С мая 2022 года по август 2024-го он участвовал в боевых действиях.

5 ноября сообщалось, что американский наемник, морпех в отставке Кори Навроцки был убит при попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Брянской области.

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