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18:45, 6 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали инфраструктурные объекты Энергодара

Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали инфраструктурные объекты Энергодара
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) инфраструктурные объекты Энергодара. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Кроме того, под атаку БПЛА ВСУ попала береговая линия, приближенная к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), добавил он. По словам Балицкого, прозвучало не менее пяти взрывов. В Энергодаре работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, губернатор Запорожской области призвал жителей города сохранять спокойствие и не выходить на улицу.

Днем 6 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ наносили удары по Энергодару. По его данным, произошло не менее трех прилетов артиллерийских снарядов.

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