Звезда нулевых стала матерью в 40 лет

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, стала матерью. Об этом сама артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
40-летняя певица родила девочку и поделилась своими эмоциями с подписчиками.
«Ребятки, свершилось, ура! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну!» — написала артистка.
Также Акула поблагодарила медицинский персонал, который организовывал роды. Отцом ребенка Оксаны стал композитор Игорь Бабаев.
Ранее стало известно, что актриса Анна Хилькевич рассказала о сложных родах.