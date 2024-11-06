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14:07, 6 ноября 2024Культура

Звезда нулевых стала матерью в 40 лет

40-летняя звезда нулевых певица Акула родила первого ребенка
Андрей Шеньшаков

Фото: @pochepa

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, стала матерью. Об этом сама артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя певица родила девочку и поделилась своими эмоциями с подписчиками.

«Ребятки, свершилось, ура! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну!» — написала артистка.

Также Акула поблагодарила медицинский персонал, который организовывал роды. Отцом ребенка Оксаны стал композитор Игорь Бабаев.

Ранее стало известно, что актриса Анна Хилькевич рассказала о сложных родах.

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