Байден призвал свою команду работать с Трампом

Байден призвал свою команду работать с Трампом для мирной передачи власти

Действующий президент США Джо Байден призвал свою команду работать с победившим на выборах Дональдом Трампом для мирной передачи власти. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер заявил, что не сомневается в честности и прозрачности избирательной системы США.

5 ноября в США прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020 году победил республиканец Дональд Трамп.

Церемония инаугурации победившего на президентских выборах в США республиканца Трампа состоится 20 января 2025 года.