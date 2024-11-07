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19:36, 7 ноября 2024Мир

Байден призвал свою команду работать с Трампом

Байден призвал свою команду работать с Трампом для мирной передачи власти
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: The White House / Reuters

Действующий президент США Джо Байден призвал свою команду работать с победившим на выборах Дональдом Трампом для мирной передачи власти. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер заявил, что не сомневается в честности и прозрачности избирательной системы США.

5 ноября в США прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020 году победил республиканец Дональд Трамп.

Церемония инаугурации победившего на президентских выборах в США республиканца Трампа состоится 20 января 2025 года.

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