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13:44, 7 ноября 2024Ценности

Ирина Шейк вышла в свет в платье российского бренда

Супермодель Ирина Шейк вышла в свет в платье российского бренда She
Мария Винар

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Российская супермодель Ирина Шейк посетила презентацию косметики D'Alba в наряде российского бренда She. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной марки.

38-летняя знаменитость вышла в свет, выбрав полупрозрачное платье длины мини с тонкими серебристыми цепями. При этом манекенщица накинула на плечи черную толстовку с капюшоном и примерила открытые остроносые туфли с завязками на щиколотках.

В октябре актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер Данила Козловский снялся в рекламной кампании российского бренда 12Storeez. Тогда 39-летний артист принял участие в художественной съемке осенней коллекции одежды и поразмышлял о дружбе.

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