Названы причины нехватки роботов на производстве в России

Минпромторг РФ обвинил в нехватке роботов на заводах ментальность руководителей

В слишком низком внедрении роботов на российских предприятиях следует обвинить не отсутствие самих разработок, а «ментальность руководителей предприятий», которые не готовы к техническому прогрессу. Такую причину на Русском экономическом форуме в Челябинске назвал замглавы департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов, передает ТАСС.

По его словам, власти хотят переломить ситуацию и запускают программу аудита. Она означает, что на завод может приехать команда для осмотра производства, после чего руководству объяснят, где можно было бы поставить робота, а не человека.

Аудиторы расскажут, «как оптимизировать производственный процесс, подготовить математическую модель окупаемости всей этой истории, технические задания», а с этим, добавил чиновник, уже можно будет воспользоваться господдержкой.

Что касается текущей ситуации, заметил Львов, то начальникам проще найти на рынке трех рабочих, которые будут делать нужные операции, чем воспользоваться роботом. А эти действия мешают исполнению майского указа президента страны Владимира Путина, который потребовал к 2030 году ввести Россию в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) указали, что активному росту инвестиций в автоматизацию мешают ограничения на импорт технологий из-за санкций и дешевый человеческий труд на российском рынке. Из-за него роботизация все еще выглядит избыточно дорогой.