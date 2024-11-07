Подполье сообщило о серии взрывов около киевского аэропорта

Подпольщик Лебедев сообщил о взрывах около киевского аэропорта Жуляны

Серия взрывов с сильной детонацией прозвучала около киевского аэропорта Жуляны. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, на места взрывов выехали автомобили скорой помощи. «Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении Жуляны», — указал он.

Ранее Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по местам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Киева Вышгороде. Взрывы раздались рано утром в четверг, 7 ноября.

Согласно имеющейся у него информации, прилеты были зафиксированы в местах дислокации, где осуществляется перераспределение территориальной обороны по подразделениям из различных городов перед отправкой на фронт.