Путин прокомментировал свои отношения с лидерами стран Запада

Путин: я стараюсь ничего не портить, но сегодняшние условия очень своеобразные

Президент России Владимир Путин заявил, что старается ни с кем не портить отношения, но сегодняшние условия на мировой политической арене «очень своеобразные». Так глава государства на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи прокомментировал отношения с лидерами стран Запада.

«Я стараюсь ничего не портить, но сегодняшние условия очень своеобразные, они накладывают отпечаток на все. У меня и с [Эммануэлем] Макроном были хорошие отношения, и с [Олафом] Шольцем, и с [Дональдом] Трампом, и с [Джо] Байденом», — уточнил Путин.

По словам президента РФ, он встречался с Джо Байденом в Швейцарии, «созванивались, шутили, смеялись, просто в какой-то момент они решили, что им (США — прим. «Ленты. ру») это не нужно».

Ранее Владимир Путин рассказал, как встречался с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим и ночевал у него дома. Российский лидер также отметил, что во время встречи с Джорджем Бушем-старшим бывший президент США признал решение о бойкоте Олимпиады в Москве ошибочным. Путин подчеркнул, что эти слова были сказаны при личном общении.