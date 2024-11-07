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23:41, 7 ноября 2024Мир

Путин прокомментировал свои отношения с лидерами стран Запада

Путин: я стараюсь ничего не портить, но сегодняшние условия очень своеобразные
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House / Flickr.com Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что старается ни с кем не портить отношения, но сегодняшние условия на мировой политической арене «очень своеобразные». Так глава государства на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи прокомментировал отношения с лидерами стран Запада.

«Я стараюсь ничего не портить, но сегодняшние условия очень своеобразные, они накладывают отпечаток на все. У меня и с [Эммануэлем] Макроном были хорошие отношения, и с [Олафом] Шольцем, и с [Дональдом] Трампом, и с [Джо] Байденом», — уточнил Путин.

По словам президента РФ, он встречался с Джо Байденом в Швейцарии, «созванивались, шутили, смеялись, просто в какой-то момент они решили, что им (СШАприм. «Ленты. ру») это не нужно».

Ранее Владимир Путин рассказал, как встречался с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим и ночевал у него дома. Российский лидер также отметил, что во время встречи с Джорджем Бушем-старшим бывший президент США признал решение о бойкоте Олимпиады в Москве ошибочным. Путин подчеркнул, что эти слова были сказаны при личном общении.

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