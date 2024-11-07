Путин сделал заявление насчет отношения России к доллару

Путин: Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара

Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара. Это делают политики в ЕС и США, «они ограничивают наши расчеты в долларе», рассказал президент РФ Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Мы же не стремились отказываться от доллара и не стремимся к этому, это делают сами политические и финансовые власти тех же Соединенных Штатов или Европы, когда отказывают в расчетах в евро», — посетовал Путин.

Предложения России не направлены на борьбу с долларом, «мы из-за вызовов времени и тенденций в развитии мировой экономики просто думаем о новой системе», резюмировал президент.