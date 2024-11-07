Путин заявил о желании компаний из США вернуться в Россию

РФ видит сигналы компаний из США, которые хотят вернуться на российский рынок, они смогут это сделать на новых условиях. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.
«Мы сейчас видим некоторые сигналы даже от американских компаний. Приходят, что они хотят вернуться на наш рынок, пусть возвращаются. Но, конечно, в новых условиях, с потерями. Но это же не мы виноваты», — сказал Путин.
Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ушедшие из России иностранные компании могут вернуться в страну после завершения украинского конфликта и снятия ограничений. Он напомнил, что даже сейчас, в условиях политического противостояния России и Запада, стороны продолжают торговые отношения там, где это остается возможным.