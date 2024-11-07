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23:46, 7 ноября 2024Экономика

Путин заявил о желании компаний из США вернуться в Россию

Путин: Россия видит сигналы компаний из США, которые хотят вернуться
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

РФ видит сигналы компаний из США, которые хотят вернуться на российский рынок, они смогут это сделать на новых условиях. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Мы сейчас видим некоторые сигналы даже от американских компаний. Приходят, что они хотят вернуться на наш рынок, пусть возвращаются. Но, конечно, в новых условиях, с потерями. Но это же не мы виноваты», — сказал Путин.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ушедшие из России иностранные компании могут вернуться в страну после завершения украинского конфликта и снятия ограничений. Он напомнил, что даже сейчас, в условиях политического противостояния России и Запада, стороны продолжают торговые отношения там, где это остается возможным.

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