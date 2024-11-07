Путин заявил об отсутствии восприятия Россией Запада как врага

Россия не воспринимает Запад как врага, не ставит вопрос «мы или они». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.
«Хочу вновь подчеркнуть. В отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: "кто не с нами, тот против нас" — мы же так не говорим никогда», — сказал российский лидер.
Глава государства также подчеркнул, что западный «либерализм» вылился в агрессию и крайнюю степень нетерпимости к любой альтернативе.
Кроме того, Путин отметил, что настоящей угрозой является настоящее навязывание и превращение в норму тоталитарных, по сути, идеологий. Это можно видеть на примере сегодняшнего западного «либерализма», который уже вылился в крайнюю степень нетерпимости, а также агрессию к любой альтернативе.