Путин заявил об отсутствии восприятия Россией Запада как врага

Путин: Россия не воспринимает Запад как врага, не ставит вопрос «мы или они»

Россия не воспринимает Запад как врага, не ставит вопрос «мы или они». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Хочу вновь подчеркнуть. В отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: "кто не с нами, тот против нас" — мы же так не говорим никогда», — сказал российский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что западный «либерализм» вылился в агрессию и крайнюю степень нетерпимости к любой альтернативе.

Кроме того, Путин отметил, что настоящей угрозой является настоящее навязывание и превращение в норму тоталитарных, по сути, идеологий. Это можно видеть на примере сегодняшнего западного «либерализма», который уже вылился в крайнюю степень нетерпимости, а также агрессию к любой альтернативе.