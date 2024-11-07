Раскрыт тайный смысл голых фото знаменитостей из ванной

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл голых фото знаменитостей из ванной. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

По ее мнению, ванная комната — это символ богатства, статус и успеха. «Позирование в роскошной ванной комнате говорит о богатстве больше, чем любой дизайнерский наряд», — объяснила специалист и проанализировала несколько снимков звезд.

Так, оказалось, что модель Эмили Ратаковски использует ванную для снимков в качестве «храма самолюбования». «Это больше похоже на поведение, направленное на самовознаграждение, чем на привлечение внимания», — отметила Джеймс.

В то же время актрисе Холли Берри, напротив, нравится вызывать ажиотаж у поклонников с помощью откровенных кадров. По ее мнению, действия звезды «Женщины-кошки» выглядят как наивысшее проявление силы перед публикой. «Холли больше не нужно доказывать, что она звезда, поэтому она просто делает и публикует эти кокетливые фото в ванной, потому что она может и потому что хочет этого», — пояснила эксперт.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс, в свою очередь, попыталась продемонстрировать своим последним обнаженным фото, на котором она позировала в одних лишь туфлях, стоя перед раковиной, роскошную жизнь. «Эпическое хвастовство романом с богатым образом жизни. Здесь она выглядит совершенно недосягаемой для простых людей», — прокомментировала собеседница портала.

В июле Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл откровенных фото знаменитостей из душа.