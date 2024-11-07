Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:20, 7 ноября 2024Ценности

Раскрыт тайный смысл голых фото знаменитостей из ванной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kimkardashian

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл голых фото знаменитостей из ванной. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

По ее мнению, ванная комната — это символ богатства, статус и успеха. «Позирование в роскошной ванной комнате говорит о богатстве больше, чем любой дизайнерский наряд», — объяснила специалист и проанализировала несколько снимков звезд.

Так, оказалось, что модель Эмили Ратаковски использует ванную для снимков в качестве «храма самолюбования». «Это больше похоже на поведение, направленное на самовознаграждение, чем на привлечение внимания», — отметила Джеймс.

Материалы по теме:
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala. На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala.На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
18 ноября 2023
Ивлеева устроила голую вечеринку с Киркоровым и Собчак. Ее обвиняют в пропаганде ЛГБТ, а Соловьев называет звезд мразями
Ивлеева устроила голую вечеринку с Киркоровым и Собчак. Ее обвиняют в пропаганде ЛГБТ, а Соловьев называет звезд мразями
21 декабря 2023

В то же время актрисе Холли Берри, напротив, нравится вызывать ажиотаж у поклонников с помощью откровенных кадров. По ее мнению, действия звезды «Женщины-кошки» выглядят как наивысшее проявление силы перед публикой. «Холли больше не нужно доказывать, что она звезда, поэтому она просто делает и публикует эти кокетливые фото в ванной, потому что она может и потому что хочет этого», — пояснила эксперт.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс, в свою очередь, попыталась продемонстрировать своим последним обнаженным фото, на котором она позировала в одних лишь туфлях, стоя перед раковиной, роскошную жизнь. «Эпическое хвастовство романом с богатым образом жизни. Здесь она выглядит совершенно недосягаемой для простых людей», — прокомментировала собеседница портала.

В июле Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл откровенных фото знаменитостей из душа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пять красных линий. На Украине выдвинули требования Трампу и Зеленскому

      Раскрыт тайный смысл голых фото знаменитостей из ванной

      Арестованному замгубернатора российского региона грозят новые обвинения

      Жители курского приграничья рассказали об отъезде из домов в тапках и халатах

      Украина за ночь выпустила 15 беспилотников по двум регионам России

      Россиян призвали активнее получать налоговые вычеты

      Порошенко перечислил красные линии для Зеленского и Трампа

      Россиян предупредили об опасности вируса Коксаки

      Названы указывающие на болезни сердца признаки

      Впервые поговоривший с Трампом премьер Японии рассказал об одном наблюдении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше