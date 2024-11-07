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09:32, 7 ноября 2024Мир

В Конгрессе США назвали причину проигрыша Харрис на выборах

Спикер Джонсон: Харрис проиграла, потому что ее кампания была посвящена абортам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис проиграла выборы, потому что вся предвыборная кампания демократов была посвящена теме абортов. Такое мнение выразил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, его слова передает Axios.

«Вся кампания демократов была посвящена абортам. Они просто везде продвигали рекламу абортов 24 часа в сутки 7 дней. И я не думаю, что это действительно то, на чем были сосредоточены избиратели», — отметил политик.

Джонсон подчеркнул, что во время своих поездок по стране он увидел, что американцев, как и Республиканскую партию, интересуют «в первую очередь решения таких проблем, как экономика и границы, место США на мировой арене и растущий уровень преступности в стране». Он резюмировал, что сфокусированность республиканцев на этих проблемах стала «мотивацией для избирателей голосовать за них».

Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в предыдущих выборах 2020 года победил бывший президент США Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря, инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

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