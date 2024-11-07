В одной стране пропало электричество

Энергосистема на Кубе полностью отключилась из-за урагана «Рафаэль»

Национальная электросистема Кубы полностью отключилась из-за сильного ветра от урагана «Рафаэль». Об этом в соцсети X сообщила сетевая и генерирующая компания Union Electrica.

В компании отметили, что в настоящее время применяются протоколы на случай непредвиденных обстоятельств. Энергетики предупреждали, что системы распределения энергии будут отключаться во избежание инцидентов и поломок после достижения ветром скорости 60 километров в час.

Скорость ветра при обрушившемся на страну урагане достигала 180 километров в час. Была прекращена работа нескольких аэропортов.

Ураган обрушился на страну днем в среду, 6 ноября, и стал стихать к утру четверга, 7 ноября. При этом порывы ветра все еще могут достигать 50 километров в час.