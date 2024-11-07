Звезда «Бэтмена» ответил на обвинения в плохом воспитании сына

Бросивший девушку с ребенком Барри Кеоган заявил, что не является плохим отцом

Актер Барри Кеоган, известный по ролям в фильмах «Дюнкерк» и «Бэтмен», прокомментировал обвинения в его адрес в том, что он бросил возлюбленную с их двухлетним сыном. Его слова приводит издание The Independent.

По словам артиста, в социальных сетях его травят за халатное отношение к сыну, а также за решение бросить девушку с тогда еще новорожденным ребенком.

«Я не отсутствующий и не безответственный папа. Люди используют моего сына как боеприпас. Я считаю, что не стоит выставлять его напоказ в Сеть, это справедливо в первую очередь по отношению к ребенку», — рассказал Барри.

Кроме того, Кеоган заявил, что многие считают, что он в свои 32 не может быть хорошим отцом и воспитывать сына, потому что сам пережил трудное детство.

«Мое детство влияет на то, какой я родитель. У меня не было примера, как быть хорошим отцом. А некоторые, прочитав эту историю, говорят: "Ну, это не оправдание". Но ведь это не так», — сказал он.

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