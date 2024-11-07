Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:29, 7 ноября 2024Культура

Звезда «Бэтмена» ответил на обвинения в плохом воспитании сына

Бросивший девушку с ребенком Барри Кеоган заявил, что не является плохим отцом
Андрей Шеньшаков
Барри Кеоган

Барри Кеоган. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Актер Барри Кеоган, известный по ролям в фильмах «Дюнкерк» и «Бэтмен», прокомментировал обвинения в его адрес в том, что он бросил возлюбленную с их двухлетним сыном. Его слова приводит издание The Independent.

По словам артиста, в социальных сетях его травят за халатное отношение к сыну, а также за решение бросить девушку с тогда еще новорожденным ребенком.

«Я не отсутствующий и не безответственный папа. Люди используют моего сына как боеприпас. Я считаю, что не стоит выставлять его напоказ в Сеть, это справедливо в первую очередь по отношению к ребенку», — рассказал Барри.

Кроме того, Кеоган заявил, что многие считают, что он в свои 32 не может быть хорошим отцом и воспитывать сына, потому что сам пережил трудное детство.

«Мое детство влияет на то, какой я родитель. У меня не было примера, как быть хорошим отцом. А некоторые, прочитав эту историю, говорят: "Ну, это не оправдание". Но ведь это не так», — сказал он.

Ранее стало известно, что актриса Марго Робби, которая тоже играла в фильме по комиксам DC, стала мамой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      Стало известно о гибели спасавших родных жителей Курской области из-за «Бабы-Яги» ВСУ

      Токаев назвал готовящийся госвизит Путина знаковым событием

      Названы причины нехватки роботов на производстве в России

      Создана имитирующая Землю экспериментальная установка

      В российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

      Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов

      В российском городе десятки тысяч человек остались без света и воды

      Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

      В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше