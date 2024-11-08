Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 8 ноября 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret отказалась от бюстгальтера на фото

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в тренче без бюстгальтера
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Эльза Хоск

Эльза Хоск . Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном виде на новых фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в светлом тренче, отказавшись от бюстгальтера. Помимо этого, звезда надела бежевые туфли-лодочки. В качестве аксессуаров она выбрала шелковый платок и сумку в тон. Образ звезды дополнили серьги и макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в ноябре бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в образе принцессы Дианы и разгневала фанатов. Манекенщица поделилась кадрами, на которых позировала в капроновых колготках и черном облегающем платье с открытыми плечами и длинным шлейфом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал заявления Трампа об Украине заслуживающими внимания. Чего ждут Москва и Киев от нового президента США?

      Пожар в Российском научном центре хирургии потушили

      Появились подробности последней помощи Украине от Байдена

      Украина и Венгрия отказались подписывать двустороннее соглашение

      В Кремле прокомментировали приглашение Путиным Трампа в Москву на 80-летие Победы

      «Наступает момент истины». Путин высказался о формировании нового мироустройства

      Бывший «ангел» Victoria's Secret отказалась от бюстгальтера на фото

      Названы лучшие упражнения для создания рельефного пресса

      Путин заявил о возможности называться русским независимо от национальности

      Считающий себя женщиной сын Маска решил покинуть США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше