Бывший «ангел» Victoria's Secret отказалась от бюстгальтера на фото

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в тренче без бюстгальтера

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном виде на новых фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в светлом тренче, отказавшись от бюстгальтера. Помимо этого, звезда надела бежевые туфли-лодочки. В качестве аксессуаров она выбрала шелковый платок и сумку в тон. Образ звезды дополнили серьги и макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в ноябре бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в образе принцессы Дианы и разгневала фанатов. Манекенщица поделилась кадрами, на которых позировала в капроновых колготках и черном облегающем платье с открытыми плечами и длинным шлейфом.