Десятки тысяч человек пойдут «маршем на Вашингтон» накануне инаугурации Трампа

WP: 50 тысяч человек пойдут «маршем на Вашингтон» накануне инаугурации Трампа

Ожидается, что 50 тысяч человек пойдут «маршем на Вашингтон» накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы выразить недовольство итогами прошедших в стране выборов. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на организаторов демонстрации под названием «Народный марш на Вашингтон».

Десятки тысяч участников «марша» планируют таким образом продемонстрировать протест в связи с политическими приоритетами Трампа. Будущие протестующие считают, что республиканец будет ущемлять права женщин, иммигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а также расовых и религиозных меньшинств.

Демонстрация запланирована на 18 января, за два дня до инаугурации нового президента. Организаторами протестов выступают организации по гражданским правам, расовой справедливости и репродуктивному здоровью, пишет газета.

5 ноября в США прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020 году победил республиканец Дональд Трамп.