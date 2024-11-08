«Газпром» продал все принадлежавшие ему акции оператора газотранспортной системы Латвии

«Газпром» продал принадлежавшие ему 34 % акций Latvijas gaze

«Газпром» в октябре продал весь принадлежавший ему пакет акций АО Latvijas gaze (LG, «Латвийский газ») в размере 34 процентов. Об этом стало известно «Интерфаксу».

По данным, которые приводит агентство, 27,85 процента бумаг выкупило специально созданное членами правления LG — оператора газотранспортной системы Латвии — ООО Energy investment, еще 6,15 процента приобрела литовская компания Haupas.

Сумма заключенных сделок в материале не называется, информация о них подтверждается данными о составе акционеров, опубликованными на сайте латвийской компании.

В феврале Latvijas gāze лишился возможности участвовать в госзакупках из-за попадания России в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам, и наличия «Газпрома» в числе акционеров, писал ТАСС. В том же месяце глава правления LG Айгар Калвитис анонсировал выкуп всех акций у держателей в течение года.