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20:59, 8 ноября 2024Экономика

«Газпром» продал все принадлежавшие ему акции оператора газотранспортной системы Латвии

«Газпром» продал принадлежавшие ему 34 % акций Latvijas gaze
Дмитрий Воронин

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Газпром» в октябре продал весь принадлежавший ему пакет акций АО Latvijas gaze (LG, «Латвийский газ») в размере 34 процентов. Об этом стало известно «Интерфаксу».

По данным, которые приводит агентство, 27,85 процента бумаг выкупило специально созданное членами правления LG — оператора газотранспортной системы Латвии — ООО Energy investment, еще 6,15 процента приобрела литовская компания Haupas.

Сумма заключенных сделок в материале не называется, информация о них подтверждается данными о составе акционеров, опубликованными на сайте латвийской компании.

В феврале Latvijas gāze лишился возможности участвовать в госзакупках из-за попадания России в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам, и наличия «Газпрома» в числе акционеров, писал ТАСС. В том же месяце глава правления LG Айгар Калвитис анонсировал выкуп всех акций у держателей в течение года.

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