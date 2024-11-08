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09:51, 8 ноября 2024Россия

Мать двоих детей раскрыла детали о распространении вируса Коксаки в российском регионе

RT: жительница Краснодара рассказала о переболевших вирусом Коксаки детях
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жительница Краснодара рассказала о переболевших вирусом Коксаки детях и раскрыла детали распространения заболевания в российском регионе, пишет RT.

Мать двоих переболевших детей заявила, что сначала у них наблюдались кашель и насморк, затем на стопах, ладонях и во рту появилась сыпь. При этом температура у детей поднималась до 38 градусов. Маленьких пациентов также беспокоила рвота по ночам.

Со слов россиянки, дети заражают друг друга в детском саду. «Сейчас инфицированы минимум три ребенка из группы», — заключила она.

Ранее семья из Санкт-Петербурга переболела вирусом Коксаки и рассказала подробности о перенесенном заболевании. По словам матери, изначально врачи поставили ее дочери другой диагноз.

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