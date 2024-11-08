Москвичей призвали не ждать снега

Синоптик Вильфанд: на следующей неделе снега в Москве не будет

На следующей неделе в Москве не прогнозируется снегопадов и дождей. Об этом радио «Говорит Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если в выходные еще сохранится аномально высокая для этого месяца температура, с понедельника она придет к норме. Днем в субботу, 9 ноября, столбики термометров поднимутся до отметки плюс 9 градусов Цельсия, в воскресенье, 10 ноября, температура опустится до плюс 5-7 градусов. Днем на неделе в Москве и области ожидается от 0 до плюс 5 градусов тепла, по ночам от минус 3 до плюс 2 градусов.

Погода будет облачной. Осадки точно не прогнозируются до середины следующей недели, кроме того, они маловероятны и до конца недели, уточнил синоптик. В следующие выходные, 16 и 17 ноября, похолодает. Дневные температуры ожидаются на уровне нуля, по ночам — минус 3-5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал аномально теплые выходные, 9 и 10 ноября, в столице и области.