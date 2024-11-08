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14:59, 8 ноября 2024Экономика

Обсуждения изменений климата назвали тратой времени

Папуа-Новая Гвинея отказалась участвовать в климатическом саммите ООН
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Папуа-Новая Гвинея отказалась участвовать в предстоящем климатическом саммите ООН — Cop29. Власти страны считают, что обсуждение проблемы не имеет смысла, а прошлые встречи не принесли никаких результатов, сообщает Guardian.

Еще летом премьер-министр островного государства Джеймс Марапе объявил, что не будет принимать участия в обсуждении на высоком уровне. Сейчас министр иностранных дел подчеркнул, что участие в этом саммите станет тратой времени. «Международное сообщество проявило полное отсутствие уважения к таким странам, как наша, которые играют решающую роль в смягчении последствий изменения климата. Мы устали от того, что нас оттесняют на второй план», — констатировали в министерстве.

Cop, ежегодный климатический саммит ООН, постоянно критикуют за то, что страны с большим объемом выбросов не предпринимают достаточно усилий для принятия значимых мер по борьбе с изменением климата. Папуа-Новая Гвинея стала одной из первых стран, объявивших саммиту бойкот, поскольку крупные государства не выполнили своих обещаний. Cop29 стартует в Баку (Азербайджан) 11 ноября.

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