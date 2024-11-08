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15:05, 8 ноября 2024Путешествия

Пьяная россиянка обругала бортпроводников и напала на полицейских в присутствии дочери

Россиянка устроила пьяный дебош на борту летевшего из Москвы в Сургут самолета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Пьяная пассажирка российской авиакомпании обругала бортпроводников и напала на полицейских в присутствии дочери. Об этом пишет Telegram-канал «Мегаполис Югра».

Инцидент произошел на борту летевшего из Москвы в Сургут самолета с жительницей Лянтора. Россиянка махала руками и оскорбляла членов экипажа. «А затем еще и напала на полицейских, которые ожидали ее в аэропорту по прибытии в Сургут, — пишет источник. — И все это — в присутствии своей маленькой дочки».

Медицинское освидетельствование подтвердило, что устроившая дебош женщина была пьяна. Ребенка передали отцу, а в отношении нарушительницы составили три административных протокола. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее глава управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн бросила пакет с пустыми бутылками в лицо бортпроводнице российской авиакомпании после полета. 2 ноября 41-летняя чиновница летела из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород и взяла на борт алкоголь.

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